Землетрясение в 4,3 балла произошло рядом с Курилами и Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Сейсмологи в пятницу в 09:15 по камчатскому времени (00:15 мск) зарегистрировали в акватории у южной оконечности полуострова Камчатка и северной группы Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Глубина - 96,3 км, магнитуда - 4,3», - говорится в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

В комментариях начали появляться сообщения о том, что люди почувствовали землетрясение. Насколько сильными были подземные толчки, пока не уточняется, так как сейчас сейсмологи ведут сбор информации у жителей.