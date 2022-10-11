Землетрясение в 4,3 балла произошло на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 октября 2022 года в 06 час 10 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 331 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.07° с.ш. 80.64° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





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