РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:13, 22 Июль 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 299 км от Алматы зафиксировали сейсмологи

    None
    Photo: images1.ynet.co.il.
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение на территории Китая зафиксировали алматинские сейсмостанции, передает МИА «Казинформ»

    «Сетью сейсмических станций ТОО»СОМЭ«МЧС РК 22 июля 2023 года в 14:52 алматинского времени (22 июля 2023 года в 08:52 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 299 километрах на юг от города Алматы на территории Китая», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 10 километров. Сведений об ощутимости нет.


    Теги:
    Алматы Землетрясение Другие государственные органы МЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!