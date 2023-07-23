Землетрясение в 299 км от Алматы зафиксировали сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение на территории Китая зафиксировали алматинские сейсмостанции, передает МИА «Казинформ»

«Сетью сейсмических станций ТОО»СОМЭ«МЧС РК 22 июля 2023 года в 14:52 алматинского времени (22 июля 2023 года в 08:52 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 299 километрах на юг от города Алматы на территории Китая», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 10 километров. Сведений об ощутимости нет.