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    17:42, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 2 балла ощутили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 апреля в 16 час 56 мин 14 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы - 2 балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.


    Теги:
    Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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