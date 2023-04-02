Землетрясение в 2 балла ощутили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 апреля в 16 час 56 мин 14 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.6. Координаты эпицентра 43.07° с.ш. 76.81° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Алматы - 2 балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО.