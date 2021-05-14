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Землетрясение силой 6 баллов произошло в Кыргызстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Мая 2021, 20:53
Землетрясение силой 6 баллов произошло в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане в 15:54 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 6 баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в с.Бор-Дебе - 5 баллов, в сс.Талды-Суу, Арча-Булак, Сары-Могол, Сары-Таш, Кара-Кабак, Кашка-Суу, Ачык-Суу – 4 балла, Нура, Икизяк, Иркештам, Геджиге, Кичи-Каракол, Ак-Талаа,Чий-Талаа, Колдук, Терек, Сопу-Коргон, Джергетал,Ак-Джай, Чон-Каракол, Кызыл-Алай, Ак-Босого, Ак-Джылга, Коджо-Келен, Кичи-Алай, Кабык, Кызыл-Эшме, Даарот-Коргон, Кара-Шыбак, Жар-Бады, Шибээ, Карамык, Кара-Тейит, Кулчу, Чак, Джаш-Тилек, Лангар - 3 балла.


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