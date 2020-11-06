Землетрясение силой 6 баллов произошло на границе Кыргызстана и Узбекистана

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На границе Кыргызстана и Узбекистана 6 ноября в 13:38 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 6 баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на границе Узбекистана и Кыргызстана, в 8 км к северо-востоку от с. Пульгон, в 10 км к северо-востоку от пгт. Кадамжай, в 10 км к юго-востоку от с. Ынтымак, в 95 км к юго-западу от г. Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в г. Кадамжай, селах Пульгон, Ынтымак – около 6 баллов, в селах Джыйделик, Котур-Булак, Алга, Шуран, Марказ, Кара-Дёбе, Уч-Коргон, Кызыл-Булак, Котормо, Тамаша, Орозбеково, г. Кызыл-Кия – 5 баллов, в сс. Караван, Найман, Бор-Баш, Кожо-Арык, Кызыл-Булак, Беш-Буркан, Валакиш, Чаувай, Кара-Джигач, Майдан, Кароол, Кара-Шоро, Гайрат, Кулду, Айдаркен, Джаны-Коргон, Ормош, Сур, Кызыл-Коргон, Отукчу, Сары-Отек, Кара-Тумшук, Джаны-Джер, Кыргыз-Кыштак – 4 балла, в г. Баткен, в сс. Базар-Башы, Бужум, Ноокат, Фрунзне, Джаны-Ноокат, Араван – около 4-х баллов, г. Ош – 3 балла.