07:32, 24 Февраль 2024 | GMT +6
Землетрясение силой 3 балла ощутили в Алматы
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 24 февраля 2024 г. в 04:58 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.
Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 41.04° с.ш. 78.55° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы, 3 балла.