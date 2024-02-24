РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:32, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Землетрясение силой 3 балла ощутили в Алматы

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 24 февраля 2024 г. в 04:58 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

    Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 41.04° с.ш. 78.55° в.д. Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы, 3 балла.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Землетрясение Регионы Алматы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!