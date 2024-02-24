Землетрясение силой 3 балла ощутили в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 24 февраля 2024 г. в 04:58 зарегистрировано землетрясение. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 6.1. Координаты эпицентра 41.04° с.ш. 78.55° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Алматы, 3 балла.