17 Августа 2022 10:30

Землетрясение силой 3,5 балла произошло на Иссык-Куле

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В северной части Иссык-Куля произошло землетрясение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Институт сейсмологии национальной академии наук Кыргызстана.

Толчки силой 3,5 балла, зафиксированные 16 августа в 16:16 по местному времени, ощущались в селах Корумду, Темировка, Григорьевка, Кожояр, Булан-Соготу и Семеневка Иссык-Кульского района, 3 балла - в селах Бостери, Кок-Добе, Ананьево и 2,5 балла - в городе Чолпон-Ата, в селах Кара-Ой, Жаркынбаев.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций КР, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Фото: cnbcfm.com