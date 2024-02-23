РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:53, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Еще одно землетрясение почувствовали в Алматы

    землетрясение
    Фото: freepik

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля в 16:33 часов зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.

    — Сведения об ощутимости в Алматы 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.  МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, — говорится в сообщении.

    Теги:
    МЧС Китай Регионы Казахстана Землетрясение Общество Алматы
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!