16:53, 23 Февраль 2024 | GMT +6
Еще одно землетрясение почувствовали в Алматы
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля в 16:33 часов зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.
— Сведения об ощутимости в Алматы 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, — говорится в сообщении.