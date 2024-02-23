Еще одно землетрясение почувствовали в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 февраля в 16:33 часов зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок.