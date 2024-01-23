Землетрясение силой 2 балла почувствовали в Алматы

- Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.14° с.ш. 78.57° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла, - говорится в сообщении.