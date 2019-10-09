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Землетрясение силой 2 балла ощутили в Алматы
9 Октября 2019 07:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 октября 2019 г. в 03 час 49 мин 20 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
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«Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на восток от Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 14.0 . Магнитуда MPV 5.5 . Координаты эпицентра 42.97° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Саты - 3 балла, Алматы - 2 балла», - говорится в сообщении СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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