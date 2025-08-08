РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:26, 08 Август 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в Узбекистане

    8 августа в 08:58 по местному времени (08.08.2025 г. в 03:58 по Гринвичу) на территории Республики Узбекистан произошло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

    горы Узбекистана
    Фото: Uza.uz

    Координаты землетрясения: 40,55 градуса северной широты; 72,26 градуса восточной долготы. 
    Магнитуда М=4,2. Глубина: 15 км.

    Эпицентр землетрясения находился в 268 км к юго-востоку от Ташкента, в Мархаматском районе Андижанской области. 

    землетрясение
    Фото: smrm.uz

    Колебания ощущались в нескольких регионах:

    в Андижанской области — 3 балла, в 29 км

    в Ферганской области — 2-3 балла, в 45 км

    в Наманганской области — 2 балла, в 72 км.

    5 августа землетрясение силой 2 балла ощутили в 20 населенных пунктах на юге Казахстана. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 408 км на юго-запад от Алматы.

    Теги:
    Землетрясение Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
