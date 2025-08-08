Землетрясение произошло в Узбекистане

Координаты землетрясения: 40,55 градуса северной широты; 72,26 градуса восточной долготы.

Магнитуда М=4,2. Глубина: 15 км.

Эпицентр землетрясения находился в 268 км к юго-востоку от Ташкента, в Мархаматском районе Андижанской области.

Фото: smrm.uz

Колебания ощущались в нескольких регионах:

в Андижанской области — 3 балла, в 29 км

в Ферганской области — 2-3 балла, в 45 км

в Наманганской области — 2 балла, в 72 км.

5 августа землетрясение силой 2 балла ощутили в 20 населенных пунктах на юге Казахстана. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 408 км на юго-запад от Алматы.