Землетрясение произошло в Узбекистане
8 августа в 08:58 по местному времени (08.08.2025 г. в 03:58 по Гринвичу) на территории Республики Узбекистан произошло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Координаты землетрясения: 40,55 градуса северной широты; 72,26 градуса восточной долготы.
Магнитуда М=4,2. Глубина: 15 км.
Эпицентр землетрясения находился в 268 км к юго-востоку от Ташкента, в Мархаматском районе Андижанской области.
Колебания ощущались в нескольких регионах:
в Андижанской области — 3 балла, в 29 км
в Ферганской области — 2-3 балла, в 45 км
в Наманганской области — 2 балла, в 72 км.
5 августа землетрясение силой 2 балла ощутили в 20 населенных пунктах на юге Казахстана. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 408 км на юго-запад от Алматы.