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Землетрясение произошло в Пекине

3 Февраля 2022 10:42
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Землетрясение произошло в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Пекине произошло землетрясение магнитудой 2,7. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Подземные толчки зафиксированы в 01:55 по местному времени 3 февраля в районе Чаоян на северо-востоке Пекина. Их эпицентр находился в 11-15 километрах к востоку от национального стадиона «Птичье гнездо», где пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Очаг залегал на глубине 21 км. В этом районе китайской столицы проживают более 3,45 млн жителей. По сообщениям китайских СМИ, жители столичного района Чаоян, чьи дома расположены вблизи эпицентра землетрясения ощутили толчки.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

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#Происшествия   #Китай   #Мировые новости   #Природа   #Землетрясение  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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