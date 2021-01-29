Землетрясение произошло в Каспийском море

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 4.4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанского национального центра данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК 28 января 2021 года в 23 часа 6 минут по времени города Нур-Султана (17 часов 6 минут по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.53 градуса северной широты, 50.73 градуса восточной долготы. Магнитуда mb = 4.4. Энергетический класс К = 11.5. Глубина h = 52 км.