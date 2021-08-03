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Землетрясение произошло в Эгейском море у берегов Турции
3 Августа 2021 09:00
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МУГЛА. АНАДОЛУ- Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья района Датча в Мугле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».
Согласно информации, размещенной на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям, подземный толчок произошел сегодня в 02:00 на глубине 24,21 километра.
Расстояние от эпицентра землетрясения до Датчи составило 44,22 километра.
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