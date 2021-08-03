Землетрясение произошло в Эгейском море у берегов Турции

МУГЛА. АНАДОЛУ- Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья района Датча в Мугле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

Согласно информации, размещенной на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям, подземный толчок произошел сегодня в 02:00 на глубине 24,21 километра.

Расстояние от эпицентра землетрясения до Датчи составило 44,22 километра.