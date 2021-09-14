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    08:30, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясения произошло в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    14 сентября в 04.19 часов алматинского времени сейсмостанцией Алматы зарегистрировано землетрясение в 286 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана, Алматинской области, Панфиловского района (горная местность, в 3-х км. от с. Сарымбель). Энергетический класс – 9.9. Магнитуда MPV 4,2. Координаты 44 гр. 70 мин. северной широты, 79 гр. 81 мин. восточной долготы, глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

    ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:

    - покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

    - если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

    - ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

    - отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

    - не входите в дома: толчки могут повторится;

    - не пользуйтесь лифтами;

    - не зажигайте спички, свечи:

    - не прикасайтесь к проводам;

    - окажите первую помощь пострадавшим.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Алматы Происшествия
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