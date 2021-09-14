Землетрясение произошло в Алматинской области
14 сентября в 04.19 часов алматинского времени сейсмостанцией Алматы зарегистрировано землетрясение в 286 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана, Алматинской области, Панфиловского района (горная местность, в 3-х км. от с. Сарымбель). Энергетический класс – 9.9. Магнитуда MPV 4,2. Координаты 44 гр. 70 мин. северной широты, 79 гр. 81 мин. восточной долготы, глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи:
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.