Землетрясение произошло в Афганистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 мая 2023 г. в 06 час 21 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 894 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 36.97° с.ш. 70.27° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».