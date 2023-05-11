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Землетрясение произошло в Афганистане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Мая 2023, 07:27
Землетрясение произошло в Афганистане Фото: www.aa.com.tr

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 мая 2023 г. в 06 час 21 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 894 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 36.97° с.ш. 70.27° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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