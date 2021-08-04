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Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
4 Августа 2021 23:39
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АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 августа в 16 час 32 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 879 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 37.04° с.ш. 70.44° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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