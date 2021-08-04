+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло в 879 км от Алматы

4 Августа 2021 23:39
Поделиться:
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 августа в 16 час 32 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Порядка 2000 домов подключат к системе газоснабжения в Алматы
Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь - Алмаз Шарман о вакцинации Восемь поддельных ПЦР-справок выявили в аэропорту Алматы Отца-педофила осудили на 20 лет в Алматы

«Эпицентр землетрясения расположен в 879 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.Энергетический класс землетрясения 13.6. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 37.04° с.ш. 70.44° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Порядка 2000 домов подключат к системе газоснабжения в Алматы
Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь - Алмаз Шарман о вакцинации
Восемь поддельных ПЦР-справок выявили в аэропорту Алматы
Отца-педофила осудили на 20 лет в Алматы
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
3 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
4 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
5 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
6 Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Читайте также
Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске
Более 200 км электросетей реконструируют в Алматы
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив