Землетрясение произошло в 878 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение произошло в 15:51 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 13.8.

Магнитуда MPV 5.6.

Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 70.52° в.д.

Глубина 200 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет