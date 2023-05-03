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Землетрясение произошло в 878 километрах от Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 16:51
Землетрясение произошло в 878 километрах от Алматы Фото: aa.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение произошло в 15:51 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 13.8.

Магнитуда MPV 5.6.

Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 70.52° в.д.

Глубина 200 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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