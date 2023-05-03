Землетрясение произошло в 878 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».
Землетрясение произошло в 15:51 по времени Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 878 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 13.8.
Магнитуда MPV 5.6.
Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 70.52° в.д.
Глубина 200 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет