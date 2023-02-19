19:14, 18 Февраль 2023 | GMT +6
Землетрясение произошло в 867 км на юго-запад от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 февраля в 13:39 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 867 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 5.5.
Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 70.63° в.д.
Глубина 180 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: ekonomigundemi.com.tr