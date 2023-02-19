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    19:14, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 867 км на юго-запад от Алматы

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    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 февраля в 13:39 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 867 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

    Энергетический класс землетрясения 11.0.

    Магнитуда MPV 5.5.

    Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 70.63° в.д.

    Глубина 180 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Фото: ekonomigundemi.com.tr


    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Афганистан Происшествия Происшествия, ЧС
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