Землетрясение произошло в 867 км на юго-запад от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 февраля в 13:39 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 867 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.5.

Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 70.63° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: ekonomigundemi.com.tr