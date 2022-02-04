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Землетрясение произошло в 865 км от Алматы
4 Февраля 2022 08:56
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 февраля 1 час 31 мин 35 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 865 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 37.06° с.ш. 70.67° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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