Землетрясение произошло в 861 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 января в 01:10 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение в 861 км от Алматы, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 861 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 37.10° с.ш. 70.69° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет