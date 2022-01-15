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Землетрясение произошло в 861 км от Алматы

15 Января 2022 08:47
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Землетрясение произошло в 861 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 января в 01:10 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение в 861 км от Алматы, передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 861 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 37.10° с.ш. 70.69° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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#Алматы   #Происшествия   #Афганистан   #Природа   #Землетрясение  
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