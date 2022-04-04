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    09:17, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 826 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 04:58 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 826 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

    Энергетический класс землетрясения 10.6.

    Магнитуда MPV 5.0.

    Координаты эпицентра 37.19° с.ш. 71.21° в.д.

    Глубина 180 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


    Фото: eudat.eu



    Теги:
    ДЧС МЧС Землетрясение Происшествия, ЧС Природа Алматы Происшествия
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