09:17, 04 Апрель 2022 | GMT +6
Землетрясение произошло в 826 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 04:58 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 826 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 37.19° с.ш. 71.21° в.д.
Глубина 180 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: eudat.eu