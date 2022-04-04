Землетрясение произошло в 826 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 апреля в 04:58 по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 826 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 37.19° с.ш. 71.21° в.д.

Глубина 180 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: eudat.eu







