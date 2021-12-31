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Землетрясение произошло в 823 км от Алматы
31 Декабря 2021 16:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 31 декабря 2021г. в 13 час 56 мин 45 сек Алматинского времени (31 декабря 2021г. в 07 час 56 мин 45 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от г. Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.58° в.д.
Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
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