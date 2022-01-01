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Землетрясение произошло в 822 км от Алматы

1 Января 2022 21:45
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Землетрясение произошло в 822 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 января 2022 года в 19 час 15 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 822 км на юго-запад от города Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.60° в.д. Глубина 80 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.


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#Происшествия   #Землетрясение  
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