Землетрясение произошло в 822 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 января 2022 года в 19 час 15 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 822 км на юго-запад от города Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.60° в.д. Глубина 80 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.