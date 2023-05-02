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Землетрясение произошло в 821 километре от Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 20:09
Землетрясение произошло в 821 километре от Алматы Фото: Getty Images

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение произошло в 16:31 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 37.26° с.ш. 71.16° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Происшествия   Афганистан   Природа   Землетрясение  
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