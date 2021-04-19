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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:53, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 814 км на запад от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 апреля в 13:54 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 814 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.0.

    Магнитуда MPV 4.1.

    Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 67.10° в.д.

    Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Напомним, утром 18 апреля было зарегистрировано еще одно землетрясение в 181 км от Алматы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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