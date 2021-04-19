18:53, 18 Апрель 2021 | GMT +6
Землетрясение произошло в 814 км на запад от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 апреля в 13:54 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 814 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 67.10° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Напомним, утром 18 апреля было зарегистрировано еще одно землетрясение в 181 км от Алматы.