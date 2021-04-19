Землетрясение произошло в 814 км на запад от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 апреля в 13:54 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 814 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.11° с.ш. 67.10° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Напомним, утром 18 апреля было зарегистрировано еще одно землетрясение в 181 км от Алматы.