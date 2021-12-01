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Землетрясение произошло в 800 км от Алматы
1 Декабря 2021 11:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 декабря 09 час 46 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 800 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 38.28° с.ш. 70.00° в.д. Глубина 45 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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