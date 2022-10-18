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Землетрясение произошло в 77 км от города Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
18 Октября 2022, 14:27
Землетрясение произошло в 77 км от города Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 октября 2022 года в 13 часов 50 минут 47 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 77 км на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.5. Координаты эпицентра 42.85° с.ш. 77.73° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в публикации, составленной дежурным оператором ЦСО «Алматы».


Фото: www.aa.com.tr


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