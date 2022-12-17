Землетрясение произошло в 755 км на юго-запад от Алматы
17 Декабря 2022, 10:11
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 09:26 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.4.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 38.97° с.ш. 69.88° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: earninginmotion.com
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