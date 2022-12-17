Землетрясение произошло в 755 км на юго-запад от Алматы

17 Декабря 2022, 10:11

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 09:26 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.4.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 38.97° с.ш. 69.88° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет