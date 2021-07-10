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Землетрясение произошло в 750 км на юго-запад от Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июля 2021, 23:06
Землетрясение произошло в 750 км на юго-запад от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля в 21:22 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 750 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана .
Энергетический класс землетрясения 10.4 .

Магнитуда MPV 4.6 .
Координаты эпицентра 38.74 ° с.ш. 70.23 ° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана.

Алматы   Происшествия   Таджикистан   Природа   Землетрясение  
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