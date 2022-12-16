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Землетрясение произошло в 737 км от Алматы

16 Декабря 2022, 15:00
Землетрясение произошло в 737 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 декабря в 14:08 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 737 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 5.1.
Координаты эпицентра 39.63° с.ш. 84.31° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: images1.ynet.co.il


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