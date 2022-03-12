Землетрясение произошло в 713 км от Алматы на территории Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 марта 2022 года в 02 час 52 мин 24 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 713 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 37.92° с.ш. 72.14° в.д. Глубина 100 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».