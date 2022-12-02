Землетрясение произошло в 698 км на северо-восток от Алматы

2 Декабря 2022, 01:22

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 декабря в 23:52 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 698 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 47.65° с.ш. 83.20° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее подземные толчки зафиксировали 1 декабря в 17:06 в 280 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.