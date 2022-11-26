Землетрясение произошло в 668 км от Алматы

26 Ноября 2022, 15:09

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 ноября в 10:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 668 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 38.83° с.ш. 71.47° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет