Землетрясение произошло в 668 км от Алматы
26 Ноября 2022, 15:09
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 ноября в 10:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 668 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 38.83° с.ш. 71.47° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нетФото: earninginmotion.com
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