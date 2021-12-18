Землетрясение произошло в 649 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 декабря 2021 г. в 11 час 42 мин 45 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 649 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана . Энергетический класс землетрясения 10.8 . Магнитуда MPV 4.9 . Координаты эпицентра 40.13° с.ш. 70.30° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.