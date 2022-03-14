Землетрясение произошло в 640 км от Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 марта 2022 г. в 12 час 29 мин 45 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 640 км на юго-запад от г. Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 40.43° с.ш. 70.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».