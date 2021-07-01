Землетрясение произошло в 63 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 1 июля 2021 г. в 06 час 03 мин 07 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 63 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 9.2 . Магнитуда MPV 4.1 . Координаты эпицентра 43.01° с.ш. 77.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.