Землетрясение произошло в 626 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 ноября в 12 час 45 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.6 . Магнитуда MPV 4.0 .

Координаты эпицентра 42.04° с.ш. 84.36° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».