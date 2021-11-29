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Землетрясение произошло в 626 км от Алматы
29 Ноября 2021 14:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 ноября в 12 час 45 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.6 . Магнитуда MPV 4.0 .
Координаты эпицентра 42.04° с.ш. 84.36° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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