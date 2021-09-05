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    00:40, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 594 км от Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 сентября 2021 г. в 23 час 52 мин 07 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

    «Эпицентр землетрясения расположен в 594 км на юг от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 11.5 . Магнитуда MPV 5.0 . Координаты эпицентра 37.90° с.ш. 77.71° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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