4 Июля 2022 14:29

Землетрясение произошло в 574 км от Алматы на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 июля 2022 года в 13 час 51 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 574 км на запад от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 42.42° с.ш. 69.98° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - говорится в сообщении дежурный оператор ЦСО «Алматы».

Фото: www.semana.com