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Землетрясение произошло в 572 км от Алматы

24 Февраля 2022 16:10
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Землетрясение произошло в 572 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 24 февраля 2022г. в 14 час 56 мин 20 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 572 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.27° с.ш. 83.32° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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#Алматы   #Происшествия   #Землетрясение  
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