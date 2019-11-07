+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: -1 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло в 568 км от Алматы

7 Ноября 2019 00:05
Поделиться:
Землетрясение произошло в 568 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 ноября 2019 года в 21 час 56 мин 06 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Землетрясение произошло в 306 км от Алматы
Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области Землетрясение произошло в 29 км от Алматы Землетрясение произошло в 348 км от Алматы

«Эпицентр землетрясения расположен в 568 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана . Энергетический класс землетрясения 10.4 . Магнитуда MPV 4.6 . Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 70.59° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив