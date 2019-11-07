Новости
-
-
-
вчера 23:41
-
-
-
вчера 22:47
-
-
-
-
-
-
вчера 21:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:50
-
-
-
-
вчера 16:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Землетрясение произошло в 568 км от Алматы
7 Ноября 2019 00:05
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 ноября 2019 года в 21 час 56 мин 06 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗемлетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области Землетрясение произошло в 29 км от Алматы Землетрясение произошло в 348 км от Алматы
«Эпицентр землетрясения расположен в 568 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана . Энергетический класс землетрясения 10.4 . Магнитуда MPV 4.6 . Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 70.59° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Склад стройматериалов горел в Алматы
- Алматинский троллейбусный парк начнет работать в прежнем режиме 7 ноября
- Техническую подготовку к ОСМС медорганизации Алматы должны завершить до 1 декабря
- Подросток упал с обрыва у реки Есиль в Северном Казахстане
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 ноября
- 400 литров незаконного алкоголя ввезли в Казахстан из России
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047