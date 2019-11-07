Землетрясение произошло в 568 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 ноября 2019 года в 21 час 56 мин 06 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 568 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана . Энергетический класс землетрясения 10.4 . Магнитуда MPV 4.6 . Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 70.59° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.