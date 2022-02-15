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Землетрясение произошло в 556 км от Алматы
15 Февраля 2022 22:40
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 февраля в 17 час 32 мин 38 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 556 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 83.68° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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