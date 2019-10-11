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Землетрясение произошло в 544 км от Алматы

11 Октября 2019 07:32
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Землетрясение произошло в 544 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 октября 2019 года в 06 час 42 мин 19 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 544 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.3 . Магнитуда MPV 4.3 . Координаты эпицентра 41.20° с.ш. 82.92° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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Ключевые слова: Алматы, Китай,
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