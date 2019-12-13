Землетрясение произошло в 541 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 декабря 2019 года в 10 час 39 мин 13 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 541 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 39.38° с.ш. 72.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.