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Землетрясение произошло в 541 км от Алматы
13 Декабря 2019 12:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 декабря 2019 года в 10 час 39 мин 13 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 541 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 39.38° с.ш. 72.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы,
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