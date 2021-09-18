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Землетрясение произошло в 516 километрах от Алматы

18 Сентября 2021, 07:41
Землетрясение произошло в 516 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 04.30 в 516 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ».

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 сентября 2021 года в 04 час 30 мин 42 сек алматинского времени (17 сентября 2021 года в 22 час 06 мин 42 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана», - говорится в сообщении СОМЭ.
Энергетический класс землетрясения 11.1 .
Магнитуда MPV 4.9 .
Координаты эпицентра 39.53° с.ш. 73.12° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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