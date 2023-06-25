Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Июня 2023, 08:19
Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июня в 02 часа 51 минуту по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 500 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 47.05° с.ш. 80.20° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Алматы   Землетрясение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК