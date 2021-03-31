Землетрясение произошло в 494 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки РК» 31 марта 2021 года в 7 часов 43 минуты 37 секунд алматинского времени (31 марта 2021 года в 1 час 43 минуты 37 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 494 км на запад от города Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10.2.

Магнитуда MPV - 4.5.

Координаты эпицентра: 42.22° с.ш. 71.02° в.д.

Глубина - 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет