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Землетрясение произошло в 474 км от Алматы на территории Китая

3 Марта 2022 07:14
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Землетрясение произошло в 474 км от Алматы на территории Китая

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 03 марта 2022г. в 03 час 40 мин 44 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 474 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.01° с.ш. 82.67° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось , что землетрясение в Афганистане зафиксировали казахстанские сейсмологи.



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#Алматы   #Происшествия   #Китай   #Землетрясение  
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